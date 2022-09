Ultime Notizie – Elisabetta, dal ‘Queen speech’ ad Ascot: tutti gli appuntamenti saltati (Di giovedì 8 settembre 2022) Tutto il Regno Unito, e non solo, in ansia per la regina Elisabetta. Da luglio, ricorda il Guardian, è al castello di Balmoral, dove due giorni fa c’è stato il passaggio di consegne tra Boris Johnson e Liz Truss. Nei mesi scorsi problemi di mobilità hanno costretto la sovrana a rinunciare a diversi appuntamenti. A maggio Elisabetta ha dovuto rinunciare a pronunciare il consueto ‘Queen’s speech’, il discorso a Westminster con cui si inaugura la nuova sessione del Parlamento. Il principe Carlo ha fatto le veci della madre. Poi, sempre il principe Carlo anche per il Royal Ascot. L’ultimo appuntamento a cui ha rinunciato la sovrana, 96 anni, è stato un incontro virtuale del Privy Council, il Consiglio privato di Sua Maestà, previsto per ieri sera, ma rinviato. Adnkronos, ENTD, Get The ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) Tutto il Regno Unito, e non solo, in ansia per la regina. Da luglio, ricorda il Guardian, è al castello di Balmoral, dove due giorni fa c’è stato il passaggio di consegne tra Boris Johnson e Liz Truss. Nei mesi scorsi problemi di mobilità hanno costretto la sovrana a rinunciare a diversi. A maggioha dovuto rinunciare a pronunciare il consueto’s, il discorso a Westminster con cui si inaugura la nuova sessione del Parlamento. Il principe Carlo ha fatto le veci della madre. Poi, sempre il principe Carlo anche per il Royal. L’ultimo appuntamento a cui ha rinunciato la sovrana, 96 anni, è stato un incontro virtuale del Privy Council, il Consiglio privato di Sua Maestà, previsto per ieri sera, ma rinviato. Adnkronos, ENTD, Get The ...

sole24ore : ?? #Esplosione al quartier generale di Russia Unita nell’Ucraina sudorientale occupata. Nella sede del partito di Pu… - sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - SkyTG24 : Elezioni, news di oggi. #Letta: Cdx vuole cacciare #Mattarella. #Calenda: basta idiozie LIVE - infoitinterno : La Regina Elisabetta in gravi condizioni di salute, ultime notizie -