“Te lo devo chiedere”. Totti è lì, Simona Ventura boom: le prime parole dopo l’addio a Ilary (Di giovedì 8 settembre 2022) Simona Ventura e Totti, le prime parole in tv. La separazione tra la popolare conduttrice e l’ex capitano della Roma è il gossip dell’estate 2022 e ovviamente i protagonisti (Francesco Totti e Ilary Blasi, ma anche la presunta nuova fiamma del Pupone, la 34enne Noemi Bocchi) sono diventati i bersagli di giornalisti e paparazzi. A marzo, quando uscirono le prime voci di crisi e la presenza della Bocchi nella vita di Francesco Totti, Simona Ventura commentò il fatto scatenando la risposta di Ilary Blasi: “Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi, continuando a comunicare ed essere in sintonia. Nel mio piccolo vi abbraccio forte e vi auguro, dopo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 settembre 2022), lein tv. La separazione tra la popolare conduttrice e l’ex capitano della Roma è il gossip dell’estate 2022 e ovviamente i protagonisti (FrancescoBlasi, ma anche la presunta nuova fiamma del Pupone, la 34enne Noemi Bocchi) sono diventati i bersagli di giornalisti e paparazzi. A marzo, quando uscirono levoci di crisi e la presenza della Bocchi nella vita di Francescocommentò il fatto scatenando la risposta diBlasi: “Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi, continuando a comunicare ed essere in sintonia. Nel mio piccolo vi abbraccio forte e vi auguro,...

Lauradaisym : @LaDemonologa @Cabbot_ Ho venduto un maglione a due euro perché me ne volevo liberare. All'inizio è successo casino… - Figanghi : Anche io ho Onlyfans posso restare sul Twitter? O devo chiedere il permesso a qualcuno se poter vendere la mia imma… - Roby80066915 : @Monica09058845 Devo chiedere a mia suocera....forse l'ha conservata...varrà un capitale quest'anno - mathiouMichel3 : @Raffaellaciao1 Buongiorno e buona giornata ??? oggi??? adesso devo uscire con la cagnolona non si vuole bagnare e f… - CCuccaru : @mary_chicca Ti scrivo in dm perché ti devo chiedere un parere -