Sophie Codegoni, proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia 79 (Di giovedì 8 settembre 2022) La Mostra di Venezia riserva sempre numerose sorprese agli appassionati di cinema e di moda. Stavolta però a tener banco non sono le pellicole in gara o gli outfit più o meno eleganti degli artisti ma un’inaspettata proposta di matrimonio. Alessandro Basciano, ex gieffino, ha chiesto alla fidanzata Sophie Codegoni di sposarlo e lo ha fatto in ginocchio, come si conviene a una richiesta del genere, e con tanto di anello. Cosa c’è di straordinario in questo gesto? Il contesto! La proposta infatti è arrivata in mondovisione sul red carpet di Venezia 79. Sophie Codegoni, dopo l’iniziale sorpresa, ha abbracciato e baciato il suo compagno. La donna non avrebbe mai potuto immaginare che una semplice promenade sul red ... Leggi su diredonna (Di giovedì 8 settembre 2022) La Mostra diriserva sempre numerose sorprese agli appassionati di cinema e di moda. Stavolta però a tener banco non sono le pellicole in gara o gli outfit più o meno eleganti degli artisti ma un’inaspettatadi. Alessandro Basciano, ex gieffino, ha chiesto alla fidanzatadi sposarlo e lo ha fatto in ginocchio, come si conviene a una richiesta del genere, e con tanto di anello. Cosa c’è di straordinario in questo gesto? Il contesto! Lainfatti è arrivata in mondovisione sul reddi79., dopo l’iniziale sorpresa, ha abbracciato e baciato il suo compagno. La donna non avrebbe mai potuto immaginare che una semplice promenade sul red ...

shanonbotta1 : Quanti fegati state facendo scoppiare, avete rivoluzionato questo Festival..ed e' per questo che certi personaggi v… - giuliasart84 : Un sogno. Una favola. La realtà di un amore folle, intenso, sincero gridato al mondo con coraggio ed emozione. Di f… - infoitcultura : Sophie Codegoni, proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia 79 - TizianiLucia : RT @Mary8291819655: Quante emozioni oggi quante emozioni questo grande amore unico ci sta regalando come si fa a riprendersi da tt questo r… - TizianiLucia : @CristinaRista @Sophie_codegoni @ALEBASCIANO22 Visto come scrive dubito che il libro l'abbia scritto lei......non s… -