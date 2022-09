Sbiancare i denti? Il fai da te non serve. Ma è importante lavarli così (Di giovedì 8 settembre 2022) Un bel sorriso è importante anche per ritrovare il buon umore. Sorridere stimola le endorfine, le sostanze che aiutano a sentirsi bene e, allo stesso tempo, riduce gli ormoni dello stress nel corpo – il cortisolo del 39%, l’epinefrina del 70% e la dopamina del 38% – e aiuterebbe persino a dimagrire. Per questo, contro la sindrome da rientro post vacanze, Clotilde Austoni, prima Influencer del Sorriso e Odontoiatra specialista in Chirurgia Odontostomatologica, propone la “smile care”. Come facciamo dunque a prenderci seriamente cura dei nostri denti. La dottoressa Austoni ci ha dato alcuni consigli fondamentali, alcuni dei quali non sempre sono così noti, regole che possiamo trovare anche nel suo libro Spazzoliamoci le Idee, edito da Mondadori. Offerta ... Leggi su dilei (Di giovedì 8 settembre 2022) Un bel sorriso èanche per ritrovare il buon umore. Sorridere stimola le endorfine, le sostanze che aiutano a sentirsi bene e, allo stesso tempo, riduce gli ormoni dello stress nel corpo – il cortisolo del 39%, l’epinefrina del 70% e la dopamina del 38% – e aiuterebbe persino a dimagrire. Per questo, contro la sindrome da rientro post vacanze, Clotilde Austoni, prima Influencer del Sorriso e Odontoiatra specialista in Chirurgia Odontostomatologica, propone la “smile care”. Come facciamo dunque a prenderci seriamente cura dei nostri. La dottoressa Austoni ci ha dato alcuni consigli fondamentali, alcuni dei quali non sempre sononoti, regole che possiamo trovare anche nel suo libro Spazzoliamoci le Idee, edito da Mondadori. Offerta ...

