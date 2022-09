Pogba "ha peggiorato la situazione". Ginocchio ko, rabbia Juve sul francese (Di giovedì 8 settembre 2022) La lesione del menisco esterno di Paul Pogba "era complessa perché il tessuto era frammentato. La terapia conservativa? Diciamo che non ha funzionato. Anzi, la lesione si è aggravata". Così Roberto Rossi, specialista in ortopedia e traumatologia, primario all'ospedale Mauriziano di Torino, professore ordinario all'Università di Torino e consulente della Juventus, in una intervista a TuttoSport, ha fatto il punto sulla situazione. Rossi è il chirurgo che lunedì ha operato il centrocampista francese. "In accordo anche con i medici della Juventus abbiamo indicato in otto settimane il tempo necessario affinché Pogba possa riaggregarsi alla squadra e tornare agli allenamenti in gruppo. Questo è il tempo stimato, poi occorre valutare le condizioni e le reazioni quando inizierà a forzare". ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) La lesione del menisco esterno di Paul"era complessa perché il tessuto era frammentato. La terapia conservativa? Diciamo che non ha funzionato. Anzi, la lesione si è aggravata". Così Roberto Rossi, specialista in ortopedia e traumatologia, primario all'ospedale Mauriziano di Torino, professore ordinario all'Università di Torino e consulente dellantus, in una intervista a TuttoSport, ha fatto il punto sulla. Rossi è il chirurgo che lunedì ha operato il centrocampista. "In accordo anche con i medici dellantus abbiamo indicato in otto settimane il tempo necessario affinchépossa riaggregarsi alla squadra e tornare agli allenamenti in gruppo. Questo è il tempo stimato, poi occorre valutare le condizioni e le reazioni quando inizierà a forzare". ...

