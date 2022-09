L’FBI restituisce all’Italia un mosaico romano di 2000 anni fa Foto

Il processo approfondimento Donald Trump,al tycoon i tre passaporti sequestrati Oltre a Rudy Giuliani, ex avvocato di Donald Trump, nell'inchiesta in Georgia sul tentativo di ...ha restituito a Donald Trump i tre passaporti confiscati durante la perquisizione nella sua residenza di Mar - a - Lago. Lo riporta Politico, precisando che due erano scaduti (non uno come aveva ...