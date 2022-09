Inter-Torino: probabili formazioni e dove vederla (Di giovedì 8 settembre 2022) Sabato 10 settembre alle ore 19 allo stadio San Siro di Milano andrà in scena Inter-Torino. I padroni di casa sono reduci da due sconfitte, una nel derby col Miolan e un’altra in Champions League contro il Bayern Monaco. Il morale dei nerazzurri è a terra ma contro il Toriino potrebbe essere l’occasione di tornare a vincere e convincere. Il Torino invece, a differenza dei rivali, è reduca da una vittoria di misura contro il Lecce. Inter-Torino: le scelte di Inzaghi e Juric Sarà ancora asssnte Lukaku causa infortunio, in avanti al posto suo gioca Correa affiancato da Lautaro. a centrocambio Barella, Brozovic e Calhanoglu con sulle fasce Dumfries e Darmian. Tra i pali torna Handanovic. Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 8 settembre 2022) Sabato 10 settembre alle ore 19 allo stadio San Siro di Milano andrà in scena. I padroni di casa sono reduci da due sconfitte, una nel derby col Miolan e un’altra in Champions League contro il Bayern Monaco. Il morale dei nerazzurri è a terra ma contro il Toriino potrebbe essere l’occasione di tornare a vincere e convincere. Ilinvece, a differenza dei rivali, è reduca da una vittoria di misura contro il Lecce.: le scelte di Inzaghi e Juric Sarà ancora asssnte Lukaku causa infortunio, in avanti al posto suo gioca Correa affiancato da Lautaro. a centrocambio Barella, Brozovic e Calhanoglu con sulle fasce Dumfries e Darmian. Tra i pali torna Handanovic.(3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, ...

marcoconterio : ?????? Ore di riflessione in casa #Inter. Non rischia al momento il posto Simone Inzaghi ma le prossime gare, a parti… - gippu1 : In questo senso Inter-Torino sarà il termometro ideale per capire che presa ha ancora Inzaghi sullo spogliatoio (so… - tvdellosport : NUMERO DI ANSAH?? Il giocatore del Torino beffa con un tunnel #Fontanarosa , difensore dell’#Inter che Simone… - sotto_ladoccia : NUOVO EPISODIO?? Spotify: - oIdhook : RT @marcoconterio: ?????? Ore di riflessione in casa #Inter. Non rischia al momento il posto Simone Inzaghi ma le prossime gare, a partire da… -