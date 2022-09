Il ponte sullo Stretto di Messina non esiste, ma lo paghiamo lo stesso (Di giovedì 8 settembre 2022) Da 9 anni è in liquidazione la società costituita nel 1981 per realizzarlo. Che chiede 300 milioni allo Stato per le attività che ha svolto, mentre in tribunale si deve difendere dalle richieste dei fornitori lasciati a secco Leggi su wired (Di giovedì 8 settembre 2022) Da 9 anni è in liquidazione la società costituita nel 1981 per realizzarlo. Che chiede 300 milioni allo Stato per le attività che ha svolto, mentre in tribunale si deve difendere dalle richieste dei fornitori lasciati a secco

NicolaMorra63 : Basterebbe solo questa volontà di realizzare il Ponte sullo Stretto per capire chi non votare, senza ricordare altr… - Scomodo2063 : #Genoa all'inizio del video sembra quasi che sullo sfondo ci sia il ponte Morandi.... Incredibile.... Brividi doppi. - IosonoFranj : @jontargetti Avrai anche il tunnel e il ponte sullo stretto hahahahahah - gonzo_dott : @Steak_Utsee @FratellidItalia A giusto! Blocco navale.. il ponte sullo stretto invece se lo sono già rimangiati giusto? - DomitiaDomidia : RT @GnocchiGene: Vota Il Nulla!!! Altro che Ponte sullo Stretto. Un piano serio per le Infrastrutture!!! #3settembre #IlNulla -