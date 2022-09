Giornalista Bbc twitta “Regina Elisabetta è morta” e poi cancella (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – Una Giornalista della Bbc twitta che la Regina Elisabetta è morta. Poi cancella e si scusa, ma il danno è fatto. Yalda Hakim, Giornalista della Bbc nota per reportage sull’Afghanistan, ha twittato ai suoi 200mila follower che “la Regina Elisabetta II è morta all’età di 96 anni, come ha annunciato Buckingham Palace”. La Giornalista ha cancellato il messaggio e ha provato a rimediare. “Ho twittato che c’è stato un annuncio sulla morte della Regina. E’ stato un errore, non c’è stato annuncio e ho cancellato il tweet. Mi scuso”. Non abbastanza per evitare le critiche degli utenti, che invocano provvedimenti ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – Unadella Bbcche la. Poie si scusa, ma il danno è fatto. Yalda Hakim,della Bbc nota per reportage sull’Afghanistan, hato ai suoi 200mila follower che “laII èall’età di 96 anni, come ha annunciato Buckingham Palace”. Lahato il messaggio e ha provato a rimediare. “Hoto che c’è stato un annuncio sulla morte della. E’ stato un errore, non c’è stato annuncio e hoto il tweet. Mi scuso”. Non abbastanza per evitare le critiche degli utenti, che invocano provvedimenti ...

