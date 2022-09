Finalmente mister 100 palloni | così Paredes si è preso la Juve

(Di giovedì 8 settembre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

jacopozibardi : I giocatori hanno mollato #inzaghi finalmente…ciao mister #InterBayern #Inter - SimiS36 : @FrancisJUnder12 Finalmente qualcuno inizia ad accorgersene. Stoppa sempre male perdendo uno o due tempi di gioco… - Sonia28040297 : @Waltergalleni45 @iuiu87 Dire la verità risulta scomodo?Finalmente qualcuno che ci difende invece senza mezzi termini. Daje Mister - la__misma__luna : Mister Sarri e Sergej senza peli sulla lingua, sinceri e con una mentalità vincente importante. La squadra deve pre… - siuutarvo : finalmente il sardo si guarda il primo tempo da bordocampo bene qui il mister -

La Gazzetta dello Sport

Partiamo dai riferimenti: 102 palloni toccati, 82 passaggi positivi. A guardare solo i numeri ci sarebbe già da fermarsi per riflettere: l'uomo d'ordine piazzato davanti alla difesa da Max Allegri a ......il frutto di tanto lavoro che è stato fatto nel settore giovanile della Juventus e che... Poi è arrivatoZauli e quando c'era da giocare la Youth League mi sono fatto male di nuovo e ... Juve, Paredes e gli oltre 100 palloni col Psg: l'eredità di Pjanic Proprio sul test di ieri torna il tecnico Andrea Anastasi: "Ho visto dei passi in avanti, considerando anche tutti i cambiamenti fatti. Direi che la squadra ha fatto bene nei primi due set, poi siamo ...I dirigenti bianconeri Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini si sono seduti in conferenza stampa al fianco dei giovani Miretti, Fagioli e Soul&eacu ...