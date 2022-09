Fecondazione: studio, embrioni con Dna di 3 'genitori' si sviluppano normalmente (Di giovedì 8 settembre 2022) Milano, 8 set. (Adnkronos Salute) - Quando nel 2016 è nato il primo bambino concepito utilizzando una tecnica che mescola il materiale genetico di tre persone, gli scienziati avevano espresso il timore che la procedura non fosse stata abbastanza studiata per dimostrare che fosse sicura. Una risposta a quelle domande ancora aperte arriva con il primo studio completo negli embrioni umani in fase iniziale. A condurlo scienziati cinesi. In base ai risultati ottenuti, gli autori - si legge su 'Nature' in un focus online - riferiscono che la procedura sembra non influenzare lo sviluppo di questi embrioni. Risulterebbe dunque sicura la tecnica di utilizzare il Dna di 3 persone per creare embrioni, finalizzata a evitare che le mamme con difetti nei mitocondri - gli organelli che forniscono energia alle cellule - li trasmettano ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Milano, 8 set. (Adnkronos Salute) - Quando nel 2016 è nato il primo bambino concepito utilizzando una tecnica che mescola il materiale genetico di tre persone, gli scienziati avevano espresso il timore che la procedura non fosse stata abbastanza studiata per dimostrare che fosse sicura. Una risposta a quelle domande ancora aperte arriva con il primocompleto negliumani in fase iniziale. A condurlo scienziati cinesi. In base ai risultati ottenuti, gli autori - si legge su 'Nature' in un focus online - riferiscono che la procedura sembra non influenzare lo sviluppo di questi. Risulterebbe dunque sicura la tecnica di utilizzare il Dna di 3 persone per creare, finalizzata a evitare che le mamme con difetti nei mitocondri - gli organelli che forniscono energia alle cellule - li trasmettano ...

