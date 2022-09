Elisa Cipro denuncia: “Non mi hanno fatto entrare a Paestum perché il mio top per loro era indecente, io discriminata perché prosperosa” (Di giovedì 8 settembre 2022) “Entro anch’io? No tu no”. Elisa Cipro non può entrare al parco archeologico di Paestum. Il suo look non è consono a un luogo di cultura. “Il mio outfit è stato giudicato non decoroso”, si sfoga lei in un lungo post su Instagram. Dove posta se stessa in pantaloni rossi, cappello di paglia e un top colorato che lascia scoperta la pancia. Troppo curvy? Ecco come sono andate le cose. Qualche giorno fa all’artista, in visita al meraviglioso sito archeologico di Paestum, un gioiello della Campania, è stato impedito l’accesso. A testimoniarlo è lei stessa sul suo account Instagram: “Non mi hanno permesso di entrare a visitare il Parco perché il mio top per loro era indecente”. La rabbia sale: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) “Entro anch’io? No tu no”.non puòal parco archeologico di. Il suo look non è consono a un luogo di cultura. “Il mio outfit è stato giudicato non decoroso”, si sfoga lei in un lungo post su Instagram. Dove posta se stessa in pantaloni rossi, cappello di paglia e un top colorato che lascia scoperta la pancia. Troppo curvy? Ecco come sono andate le cose. Qualche giorno fa all’artista, in visita al meraviglioso sito archeologico di, un gioiello della Campania, è stato impedito l’accesso. A testimoniarlo è lei stessa sul suo account Instagram: “Non mipermesso dia visitare il Parcoil mio top perera”. La rabbia sale: ...

