Due famiglie con sintomi da intossicazione al pronto soccorso: indagini in un negozio di acconciatura

Tempo di lettura: < 1 minuto

Salerno – Sono i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Salerno, guidati dal comandante Antonio Corvino, a dover far luce su una presunta intossicazione da monossido di carbonio ai danni di due minori e dei loro genitori, appartenenti a due nuclei familiari diversi che sono giunti al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'aragona con problemi respiratori, uno dei due con crisi epilettica e mal di testa. Proprio le indagini compiute dai militari hanno consentito di individuare come punto in comune di passaggio, dove poter aver subito la presunta intossicazione, un negozio di acconciatura situato su via Posidonia tra i quartieri di Pastena e Torrione. Sul posto per i controlli i vigili del fuoco.

