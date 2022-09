Domenicali: «In Formula Uno benzine sostenibili, ma non si può passare all’elettrico dalla sera alla mattina» (Di giovedì 8 settembre 2022) La Stampa intervista Stefano Domenicali, nominato due anni fa amministratore delegato della Formula 1. Di seguito un estratto dell’articolo. Il virus ha rappresentato anche una grande emergenza economica: oggi come sta il circus? «La piattaforma commerciale è solida, dovevamo dare certezze sui conti alle squadre e ci siamo riusciti. Non c’è mai stato un interesse simile da parte della finanza. Sette squadre su dieci sono basate in Inghilterra e lì il sistema F1 vale 8 miliardi. Per ogni Gp lavorano tra 8 e 10 mila addetti e in quella settimana l’indotto crea una ricaduta che va da 100 ai 150 milioni». L’Autodromo festeggia i 100 anni di storia. Qual è il futuro del Gran premio d’Italia? «Non si vive soltanto di storia. Servono piani chiari di sviluppo e investimenti. Ringrazio il presidente dell’Aci Sticchi Damiani, ma ora c’è bisogno di cambiare ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 settembre 2022) La Stampa intervista Stefano, nominato due anni fa amministratore delegato della1. Di seguito un estratto dell’articolo. Il virus ha rappresentato anche una grande emergenza economica: oggi come sta il circus? «La piattaforma commerciale è solida, dovevamo dare certezze sui conti alle squadre e ci siamo riusciti. Non c’è mai stato un interesse simile da parte della finanza. Sette squadre su dieci sono basate in Inghilterra e lì il sistema F1 vale 8 miliardi. Per ogni Gp lavorano tra 8 e 10 mila addetti e in quella settimana l’indotto crea una ricaduta che va da 100 ai 150 milioni». L’Autodromo festeggia i 100 anni di storia. Qual è il futuro del Gran premio d’Italia? «Non si vive soltanto di storia. Servono piani chiari di sviluppo e investimenti. Ringrazio il presidente dell’Aci Sticchi Damiani, ma ora c’è bisogno di cambiare ...

