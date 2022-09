Cos’è Operazione London Bridge, il piano per la morte della Regina Elisabetta (Di giovedì 8 settembre 2022) Preoccupano sempre di più le condizioni di salute della Regina Elisabetta II del Regno Unito. Mentre si attendono aggiornamenti ed emerge la voce della sua morte, il Protocollo da seguire è già pronto: è l’Operazione London Bridge. In questo momento la Regina si trova nella residenza scozzese di Balmoral. Nel caso in cui dovesse lasciare questa vita lì, il piano prevede il ritorno del corpo a Londra a mezzo treno. Il Principe Carlo con la consorte Camilla hanno già raggiunto Balmoral Castle, stando a quanto si apprende. Subito dopo anche William e Harry hanno lasciato Londra con la stessa destinazione. Da qui le voci sulla probabile scomparsa della Regina ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 settembre 2022) Preoccupano sempre di più le condizioni di saluteII del Regno Unito. Mentre si attendono aggiornamenti ed emerge la vocesua, il Protocollo da seguire è già pronto: è l’. In questo momento lasi trova nella residenza scozzese di Balmoral. Nel caso in cui dovesse lasciare questa vita lì, ilprevede il ritorno del corpo a Londra a mezzo treno. Il Principe Carlo con la consorte Camilla hanno già raggiunto Balmoral Castle, stando a quanto si apprende. Subito dopo anche William e Harry hanno lasciato Londra con la stessa destinazione. Da qui le voci sulla probabile scomparsa...

