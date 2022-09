Bonus carburante al via, a chi spetta il rimborso e come fare domanda (Di giovedì 8 settembre 2022) Sarà attiva dal 12 settembre 2022 la piattaforma per fare domanda per il Bonus carburante autotrasportatori. I destinatari del beneficio hanno trenta giorni di tempo per accedere al credito d’imposta del 28 per cento delle spese sostenute, al netto dell’IVA, nel primo trimestre 2022 per l’acquisto di carburante. Il Bonus è stato previsto dal Decreto Aiuti, con lo stanziamento di 497 milioni di euro, e il credito d’imposta sarà attribuito fino al loro esaurimento in base all’ordine cronologico di presentazione delle richieste. Bonus carburante, di cosa si tratta Si tratta di un Bonus previsto dal Decreto Aiuti per contrastare gli effetti economici che derivano dall’aumento dei prezzi del carburante. Consiste in un ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 settembre 2022) Sarà attiva dal 12 settembre 2022 la piattaforma perper ilautotrasportatori. I destinatari del beneficio hanno trenta giorni di tempo per accedere al credito d’imposta del 28 per cento delle spese sostenute, al netto dell’IVA, nel primo trimestre 2022 per l’acquisto di. Ilè stato previsto dal Decreto Aiuti, con lo stanziamento di 497 milioni di euro, e il credito d’imposta sarà attribuito fino al loro esaurimento in base all’ordine cronologico di presentazione delle richieste., di cosa si tratta Si tratta di unprevisto dal Decreto Aiuti per contrastare gli effetti economici che derivano dall’aumento dei prezzi del. Consiste in un ...

