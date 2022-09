US OPEN, SINNER-ALCARAZ: LA CLASSICA DI DOMANI È GIÀ IL PRESENTE (Di mercoledì 7 settembre 2022) Come una CLASSICA, più di una CLASSICA. Perché quella tra SINNER e ALCARAZ è destinata a diventare una delle rivalità più belle e genuine del tennis che verrà. E a Flushing Meadows è pronta a vivere la sua quinta puntata, che poi sarebbe anche la terza in un anno solare dove entrambi hanno raccolto risultati che ne testimoniano una crescita apparentemente senza freni, ma con ancora margini di ampiezza. Per SINNER tanto quanto per ALCARAZ la serata newyorchese val bene un pezzo di storia: Jannik vuol infrangere il tabù che lo ha visto sempre uscire ai quarti di finale di un torneo dello slam, e gli US OPEN erano gli unici dove ancora non s’era spinto tanto in là. Carlos, semplicemente, vuol vincere le prossime tre gare per mettere le mani non soltanto sul primo titolo ... Leggi su sportnews.snai (Di mercoledì 7 settembre 2022) Come una, più di una. Perché quella traè destinata a diventare una delle rivalità più belle e genuine del tennis che verrà. E a Flushing Meadows è pronta a vivere la sua quinta puntata, che poi sarebbe anche la terza in un anno solare dove entrambi hanno raccolto risultati che ne testimoniano una crescita apparentemente senza freni, ma con ancora margini di ampiezza. Pertanto quanto perla serata newyorchese val bene un pezzo di storia: Jannik vuol infrangere il tabù che lo ha visto sempre uscire ai quarti di finale di un torneo dello slam, e gli USerano gli unici dove ancora non s’era spinto tanto in là. Carlos, semplicemente, vuol vincere le prossime tre gare per mettere le mani non soltanto sul primo titolo ...

