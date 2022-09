Spaccatura totale tra partiti: grana dl Aiuti bis per il governo. Slitta tutto (Di mercoledì 7 settembre 2022) Giornata lunga per il dl Aiuti bis, oggi, al Senato. L'esame del provvedimento, alla fine, è Slittato a martedì prossimo, 13 settembre. Nonostante le riunioni di maggioranza e gli incontri allargati a tutte le forze politiche - cui ha preso parte il governo - non si è raggiunto un accordo fra i partiti. E il testo, senza una sintesi, rischia di approdare in Assemblea con oltre 400 emendamenti, senza che l'esecutivo - in carica solo per gli affari correnti - possa mettere la fiducia. A opporsi alla richiesta di ritirare le proposte di modifica al dl sono stati il Movimento 5 stelle e il gruppo di Cal, mentre gli altri erano propensi a prendere in considerazione anche questa soluzione, se tutti avessero accettato. Nelle scorse ore, intanto, si è lavorato a presentare riformulazioni, che non sono state ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Giornata lunga per il dlbis, oggi, al Senato. L'esame del provvedimento, alla fine, èto a martedì prossimo, 13 settembre. Nonostante le riunioni di maggioranza e gli incontri allargati a tutte le forze politiche - cui ha preso parte il- non si è raggiunto un accordo fra i. E il testo, senza una sintesi, rischia di approdare in Assemblea con oltre 400 emendamenti, senza che l'esecutivo - in carica solo per gli affari correnti - possa mettere la fiducia. A opporsi alla richiesta di ritirare le proposte di modifica al dl sono stati il Movimento 5 stelle e il gruppo di Cal, mentre gli altri erano propensi a prendere in considerazione anche questa soluzione, se tutti avessero accettato. Nelle scorse ore, intanto, si è lavorato a presentare riformulazioni, che non sono state ...

