Programma F1, orari e tv GP Italia 2022: palinsesto Sky e TV8 9-11 settembre (Di mercoledì 7 settembre 2022) Non si ferma la Formula 1: dopo il Gran Premio dell’Olanda che ha visto trionfare il padrone di casa Max Verstappen, in vista del weekend da venerdì 9 settembre a domenica 11 ci si sposta in Italia, per l’omonimo, attesissimo, Gran Premio in quel di Monza. Non mancherà l’entusiasmo e il sostegno da parte dei migliaia di tifosi che accorreranno per godersi lo spettacolo che solo la F1 a Monza sa regalare, dall’ambiente alla gara in sé, naturalmente l’appuntamento più atteso di tutto il fine settimana. La Ferrari cerca un ottimo risultato, anche per non deludere il pubblico di casa; la RedBull non vuole di certo fermarsi, trascinata dal Campione del Mondo in carica in uno strabiliante momento di forma, e occhio anche alla Mercedes, sempre più in ripresa. Ci sarà da divertirsi. F1, Mario Isola: “A Monza minori problemi di surriscaldamento delle gomme, le ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) Non si ferma la Formula 1: dopo il Gran Premio dell’Olanda che ha visto trionfare il padrone di casa Max Verstappen, in vista del weekend da venerdì 9a domenica 11 ci si sposta in, per l’omonimo, attesissimo, Gran Premio in quel di Monza. Non mancherà l’entusiasmo e il sostegno da parte dei migliaia di tifosi che accorreranno per godersi lo spettacolo che solo la F1 a Monza sa regalare, dall’ambiente alla gara in sé, naturalmente l’appuntamento più atteso di tutto il fine settimana. La Ferrari cerca un ottimo risultato, anche per non deludere il pubblico di casa; la RedBull non vuole di certo fermarsi, trascinata dal Campione del Mondo in carica in uno strabiliante momento di forma, e occhio anche alla Mercedes, sempre più in ripresa. Ci sarà da divertirsi. F1, Mario Isola: “A Monza minori problemi di surriscaldamento delle gomme, le ...

