Prima le nozze, poi l’annuncio a sorpresa: l’attrice lascia di stucco (Di mercoledì 7 settembre 2022) Prima le nozze, poi l’incredibile annuncio a sorpresa: l’amata attrice lascia tutti di stucco, notizia fantastica per tutti i suoi fan. Ci sono annunci ed annunci! Ci sono quelli che rendono partecipi i propri followers di dolce attese e quelli che, invece, che preannunciano qualcosa di pazzesco in arrivo. L’abbiamo potuto constatare nelle scorse ore L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 7 settembre 2022)le, poi l’incredibile annuncio a: l’amata attricetutti di, notizia fantastica per tutti i suoi fan. Ci sono annunci ed annunci! Ci sono quelli che rendono partecipi i propri followers di dolce attese e quelli che, invece, che preannunciano qualcosa di pazzesco in arrivo. L’abbiamo potuto constatare nelle scorse ore L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Rogpiton : Letta mi ha stupito per la totale incompetenza che ha dimostrato Ha sposato di maio, sposato la bonino, ha sposato… - KlausBerggreen : @EmanueleVendit1 Uno che prima della finale prende armi e bagagli e parte per non dover commentare una eventuale vi… - pietrop15671757 : Perugia, lo sposo “scappa” il giorno prima delle nozze: “Non sono pronto per il matrimonio” - mittdolcino : @MagisterZatta Problema secondo me posto male Infatti la rappresentatività non va nel caso guardata verso il popolo… - NotizieNews2 : Lo sposo lascia la sposa il giorno prima delle nozze: 'Non sono pronto' -