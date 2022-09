Pompei, aggiornato il Piano Strategico: via a nuovi progetti per 900 mln (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha presieduto il Comitato di gestione del Piano Strategico per lo sviluppo socio economico delle aree comprese nel Piano di gestione del sito Unesco “Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata”. Il Piano ha la finalità di rilancio e riqualificazione ambientale e urbanistica dei nove comuni interessati e il potenziamento della loro attrattività turistica. Nel corso della riunione convocata dal Direttore Generale di progetto, il Gen. B. Giovanni Di Blasio ha illustrato ai membri del comitato di gestione gli argomenti in trattazione all’ordine del giorno, in particolare: la presentazione e approvazione dell’aggiornamento del Piano Strategico; l’avvio del Contratto Istituzionale di Sviluppo ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha presieduto il Comitato di gestione delper lo sviluppo socio economico delle aree comprese neldi gestione del sito Unesco “Aree archeologiche di, Ercolano e Torre Annunziata”. Ilha la finalità di rilancio e riqualificazione ambientale e urbanistica dei nove comuni interessati e il potenziamento della loro attrattività turistica. Nel corso della riunione convocata dal Direttore Generale di progetto, il Gen. B. Giovanni Di Blasio ha illustrato ai membri del comitato di gestione gli argomenti in trattazione all’ordine del giorno, in particolare: la presentazione e approvazione dell’aggiornamento del; l’avvio del Contratto Istituzionale di Sviluppo ...

