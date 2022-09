Pallanuoto, Europei femminili Spalato 2022: formula e regolamento (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il regolamento degli Europei femminili 2022 di Pallanuoto, in programma a Spalato dal 27 agosto al 9 settembre: ecco tutto quello che serve sapere. Le azzurre di Carlo Silipo, dopo l’ottimo quarto posto ai Mondiali di Budapest, vogliono continuare a crescere in questa nuova tappa di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ma come funziona il torneo? Le dodici squadre al via sono suddivise in due gironi da sei ciascuno. Le prime quattro classificate di ogni raggruppamento accedono ai quarti di finale, previsti il 5 settembre. Le quinte e le seste si giocheranno invece le posizioni dalla nona alla dodicesima. La fase ad eliminazione diretta proseguirà poi con le semifinali il 7 settembre e le finali due giorni dopo. IL CALENDARIO DEL SETTEROSA: DATE, ORARI E TV CALENDARIO ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ildeglidi, in programma adal 27 agosto al 9 settembre: ecco tutto quello che serve sapere. Le azzurre di Carlo Silipo, dopo l’ottimo quarto posto ai Mondiali di Budapest, vogliono continuare a crescere in questa nuova tappa di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ma come funziona il torneo? Le dodici squadre al via sono suddivise in due gironi da sei ciascuno. Le prime quattro classificate di ogni raggruppamento accedono ai quarti di finale, previsti il 5 settembre. Le quinte e le seste si giocheranno invece le posizioni dalla nona alla dodicesima. La fase ad eliminazione diretta proseguirà poi con le semifinali il 7 settembre e le finali due giorni dopo. IL CALENDARIO DEL SETTEROSA: DATE, ORARI E TV CALENDARIO ...

Eurosport_IT : OTTIMA PARTENZA! ?? Il Settebello vince la gara d'esordio degli Europei battendo la Slovacchia per 21-9! ???????????… - alessiadaniele8 : RT @Deborah_SW4P: 3 settembre ????-???? agli Europei di #pallanuoto femminile 6 settembre ????-???? agli Europei di pallanuoto maschile 7 settembr… - giulint : Battiamo la Francia ai mondiali di pallavolo, battiamo la Francia agli europei di pallanuoto, il mondo è tornato al suo equilibrio - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Il Setterosa cerca la finale continentale contro le elleniche! - oblivioncritico : Raga, per chi non lo sa ieri si sono disputati i quarti di pallanuoto (europei) ITA-FRA, e li abbiamo battuti pure… -