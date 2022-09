"Mi piace ma non ho aspettative". Elodie conferma il flirt con Iannone (Di mercoledì 7 settembre 2022) La cantante, cover story di Vanity Fair, parla del suo debutto al cinema, della musica e della nascente relazione con il pilota di Moto GP Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 settembre 2022) La cantante, cover story di Vanity Fair, parla del suo debutto al cinema, della musica e della nascente relazione con il pilota di Moto GP

fattoquotidiano : Elezioni, Ilaria Cucchi a Milano: “Non mi piace perdere, l’ho dimostrato negli anni. Non accadrà neanche questa vol… - la_Biennale : #BiennaleCinema2022 #FuoriConcorso #DeadForADollar #WalterHill: ”Non so esattamente perché il western torni sempre… - AlfredoPedulla : #Mihajlovic esonerato dal #Bologna dopo un incontro a #Roma. Troppi nomi fatti, piace molto #ThiagoMotta, come racc… - MarinaGelashvi6 : @LinaRG16 - In quante lingue canti? Ho sentito nove. - Non so. Ma se una canzone mi piace, cerco di impararla, a… - TizianoFarina1 : @Alessandroad05 Dillow a me piace tantissimo il ragazzo non so a voi -