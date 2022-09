Legge 104, è possibile richiedere i permessi anche per i lavoratori autonomi: come fare (Di mercoledì 7 settembre 2022) I lavoratori e cargiver che assistono familiari con grave disabilità possono chiedere i permessi della Legge 104,. Sorge il dubbio se anche i lavoratori autonomi possano contare su questi permessi. permessi retribuiti per i cargiver I titolari di Legge 104 possono allontanarsi senza conseguenze dal posto di lavoro. Si tratta quindi di permessi retribuiti e validi per il calcolo della pensione. La Legge prevede che i cargiver possano avere tre giorni di permesso mensili oltre a due ore di permesso giornalieri nel caso in cui sia un figlio minore di tre anni ad avere una disabilità. Chi può chiedere i permessi Occorrono alcuni requisiti per chiedere i permessi con la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ie cargiver che assistono familiari con grave disabilità possono chiedere idella104,. Sorge il dubbio sepossano contare su questiretribuiti per i cargiver I titolari di104 possono allontanarsi senza conseguenze dal posto di lavoro. Si tratta quindi diretribuiti e validi per il calcolo della pensione. Laprevede che i cargiver possano avere tre giorni di permesso mensili oltre a due ore di permesso giornalieri nel caso in cui sia un figlio minore di tre anni ad avere una disabilità. Chi può chiedere iOccorrono alcuni requisiti per chiedere icon la ...

