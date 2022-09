Latina al voto per la quarta volta? Zaccheo chiede di ripetere anche il ballottaggio (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nuovo colpo di teatro a Latina che potrebbe tornare al voto per la quarta volta. Domenica scorsa i cittadini sono tornati alle urne in 22 sezioni, dopo che il Tar aveva parzialmente annullato per irregolarità le elezioni dell’ottobre 2021 quando fu eletto il sindaco Damiano Coletta, sostenuto dal centrosinistra. Il caso Latina, Coletta ancora “sospeso” Domenica Coletta torna ad avere la meglio, malgrado il candidato del centrodestra Vincenzo Zaccheo abbia raggiunto un risultato nettamente migliore (60% di voti). Sfiorando in totale il 50% che non è stato sufficiente per vincere. Coletta sindaco, dunque, visto che il ballottaggio è stato già fatto ad ottobre. Ma non è una certezza. La situazione è controversa. LEGGI anche Latina, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nuovo colpo di teatro ache potrebbe tornare alper la. Domenica scorsa i cittadini sono tornati alle urne in 22 sezioni, dopo che il Tar aveva parzialmente annullato per irregolarità le elezioni dell’ottobre 2021 quando fu eletto il sindaco Damiano Coletta, sostenuto dal centrosinistra. Il caso, Coletta ancora “sospeso” Domenica Coletta torna ad avere la meglio, malgrado il candidato del centrodestra Vincenzoabbia raggiunto un risultato nettamente migliore (60% di voti). Sfiorando in totale il 50% che non è stato sufficiente per vincere. Coletta sindaco, dunque, visto che ilè stato già fatto ad ottobre. Ma non è una certezza. La situazione è controversa. LEGGI, ...

Lunanotizie : ?? Elezioni a Latina, il voto-bis nelle 22 sezioni potrebbe non bastare: Zaccheo chiede anche il ballottaggio ?? Legg… - MargheritaCamp3 : RT @NtZntzn: ?? A Latina un sindaco PD ???? Sono andati ,casa per casa ,dei migranti a cercare il voto ? Il PD cerca migranti ,promette a loro… - NtZntzn : ?? A Latina un sindaco PD ???? Sono andati ,casa per casa ,dei migranti a cercare il voto ? Il PD cerca migranti ,prom… - News_24it : La commissione elettorale di Latina ha terminato ieri sera i lavori. Il voto di domenica 4 settembre è stato ritenu… - Ultron65 : RT @tempoweb: Si decide domani sulla regolarità delle elezioni a #Latina: si rischia un nuovo stop #iltempoquotidiano -