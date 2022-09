Hillary Clinton spiega il motivo per cui è stata costretta a indossare i pantaloni invece delle gonne

repubblica : Hillary Clinton a Repubblica: “Italia cruciale per la libertà. Non cedete ai populismi e alle ingerenze esterne' [d… - Blue_Raon0411 : RT @SecolodItalia1: Hillary Clinton: “Meloni premier? Una donna capo di governo è un passo avanti” (video) - GIORGINODJ : Reposted from @fanpage.it Durante la presentazione di Ti mangio il cuore, un giornalista ha chiesto ad Elodie cosa… - Eedaii : RT @SoleInvitto: ( lasciare il corpo) e lo facevano gli egiziani che incrociavano con il destro sul sinistro. Chi invece incrocia con il br… - AlessandroLod18 : RT @gualcap: 16. Mi ero perso l'investitura della Meloni da parte di Hillary Clinton! Madonna che inferno. Siamo messi davvero male. -

Agenzia ANSA

...occupare il centro della scena abbiamo perdenti di straordinario insuccesso come Ségolène Royal (che perse contro Sarkozy e poi vide trionfare il suo ex compagno Francois Hollande) o, ...elogia Giorgia Meloni/ "Premier donna buona cosa. Giudizio sui fatti" Sempre in merito alla terza guerra mondiale del gas , il ministro dell'Energia russo Nikolay Shulginov ha ... Hillary Clinton, dopo foto in gonna passai a tailleur pantalone In un'intervista alla CBS, Hillary Clinton ha ricordato un episodio della sua vita da First Lady che l'ha portata a indossare pantaloni, piuttosto che gonne o abiti. Spoiler: è un motivo sessista ...Per rilanciare questa storia di falsi spionaggi sono stati creati dei gruppi ad hoc - tipo “Spygate down” e “Italy gate Q 17” - dove abbondano contenuti ...