Harry Styles sputo a Chris Pine: ma perché l’ha fatto? Ecco tutta la verità «È una storia ridicola» (Di mercoledì 7 settembre 2022) Harry Styles ha sputato a Chris Pine? Nelle ultime ore è circolato sul web un video in cui il cantante sembrerebbe sputare addosso all’attore americano: entrambi hanno preso parte alla pellicola Don’t Worry Darling, ma perché lo avrebbe fatto? Cosa è successo? Leggi anche: Harry Styles ha una figlia? Qual è il suo nome? La... Leggi su donnapop (Di mercoledì 7 settembre 2022)ha sputato a? Nelle ultime ore è circolato sul web un video in cui il cantante sembrerebbe sputare addosso all’attore americano: entrambi hanno preso parte alla pellicola Don’t Worry Darling, malo avrebbe? Cosa è successo? Leggi anche:ha una figlia? Qual è il suo nome? La...

team_world : Sono enormemente grato alle persone che mi hanno appoggiato nella mia vita e in particolare ai fan che mi hanno sem… - team_world : Come ben sapete l'Italia ha ospitato l'anteprima mondiale di #DontWorryDarling a #Venezia79: ecco la nostra recensi… - team_world : Harry - meraviglioso come sempre - è arrivato alla conferenza stampa di #DontWorryDarling a #Venezia79? Ecco foto… - _ThanksHermione : RT @_brynhildr_: Come lo spieghi a una persona non iscritta a Twitter che è stato realizzato un video in cui Harry Styles lancia una capret… - vafanciorocazo : RT @_brynhildr_: Come lo spieghi a una persona non iscritta a Twitter che è stato realizzato un video in cui Harry Styles lancia una capret… -