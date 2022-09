Agenzia ANSA

Un'ascesa resa possibile da "un sistema tutt'altro che rispettoso dei principi democratici", ha sentenziato, notando come Truss sia stata eletta da un'infima minoranza di britannici, gli ...... che si è svolta all'indomani della suaa leader del partito conservatore. Il suo ...di cui hanno bisogno per superare questa crisi energetica causata dalla guerra feroce di Vladimir. Se ... Gb: Putin, elezione Truss tutt'altro che democratica - Europa (ANSA) - LONDRA, 07 SET - Niente congratulazioni e attacco al sistema britannico. Così il presidente russo Vladimir Putin, citato dalla Bbc da Vladivostok, ha commentato l'ascesa di metà legislatura d ...Il leader russo Vladimir Putin ha invitato i Paesi europei a "tornare in sé" sulle sanzioni. Gli europei, di fronte all'impennata dei prezzi, "hanno diverse soluzioni: o sovvenzionare i prezzi elevati ...