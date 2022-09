Galatasaray-Icardi, ci siamo: formula e cifre dell'affare (Di mercoledì 7 settembre 2022) Icardi-Galatasaray, ci siamo. L'argentino ha sciolto gli ultimi dubbi nella notte e adesso è davvero a un passo dal trasferimento... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 7 settembre 2022), ci. L'argentino ha sciolto gli ultimi dubbi nella notte e adesso è davvero a un passo dal trasferimento...

DiMarzio : #Calciomercato | @GalatasaraySK, per l’arrivo di #Icardi dal @PSG_inside mancano solo gli ultimi dettagli da sistem… - DiMarzio : #Calciomercato, @GalatasaraySK | Alle ore 15 contatto decisivo con il @PSG_inside per #Icardi: si attende il via li… - Glongari : indizio social di Wanda Nara. Il ?? è tra i simboli del #Galatasaray. Trattativa ad un passo per Mauro #Icardi - occhio_notizie : Nuova avventura calcistica per #Icardi - omerfarukbozo : RT @BzMedya: MAURO ICARDI #maruoicardi #ultraslan #ultrAslanUNI #Galatasaray #transfer #bzmedya #EvanderiAlErdenTimur #MauroIcardi https:/… -