Energia | stallo al Senato su dl Aiuti bis | riunione capigruppo

Roma, 7 set. (Adnkronos) - stallo al Senato sul Decreto Aiuti bis. Il governo aveva chiesto di ridurre il numero degli emendamenti, specie quelli onerosi. In mancanza di un accordo, la proposta di ritirare tutti gli emendamenti e approvare il testo così com'è ma anche su questo non si è raggiunta un'intesa. "I 5 Stelle stanno valutando e se non li ritirano loro, non li ritira nessuno...", si spiega in ambienti parlamentari del Senato. Uno stallo a fronte del quale il ministro per i rapporti con il Parlamento ha chiesto un incontro con i capigruppo, attualmente in corso.

