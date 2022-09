Elezioni | Marcucci | ' M5S? dai tempi di voto Colle avevo messo in guardia Pd'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - “Non credo che ci sia nessun attacco alla democrazia, io sono preoccupato dei rapporti con L'Europa di questa destra, del rispetto dei patti, a partire dal Pnrr, e dai vincoli internazionali dell'Italia. Abbiamo una destra più vicina a Mosca che a Bruxelles, con sintonie molto particolari ed allarmanti con leader che non amano troppo l'Europa”. Così il senatore Pd Andreain un'intervista su Formiche.net. “Il rapporto del leader della Lega con Putin - continua il parlamentare- ha superato il livello di. In più la coalizione della Meloni in Italia mi sembra divisa su tutto, di certo non assicura stabilità”. Quanto a possibili rapporti futuri con ildice “so che in politica vale ‘il mai dire mai', per quanto mi riguarda con Conte e con questo ...