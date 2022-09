Elezioni 2022, Letta: “Se vince la destra, democrazia non a rischio” (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – “La democrazia non è a rischio se vince la destra” nelle Elezioni politiche 2022 del 25 settembre ma “il sistema elettorale che ha voluto Renzi può consentire alla destra italiana con il 43% di voti di aggiudicarsi il 70% della rappresentanza parlamentare”. Sono le parole del segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5. Di fronte alla proposta di una commissione bicamerale per le riforme lanciata da Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, “siamo aperti a discutere”, ma “siamo contro il presidenzialismo, non perché lo consideriamo un pericolo per la democrazia”. Tuttavia “per un Paese come il nostro” sarebbe “una scelta profondamente superficiale e sbagliata, perché affidare tutti i ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – “Lanon è asela” nellepolitichedel 25 settembre ma “il sistema elettorale che ha voluto Renzi può consentire allaitaliana con il 43% di voti di aggiudicarsi il 70% della rappresentanza parlamentare”. Sono le parole del segretario del Pd, Enrico, ospite di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5. Di fronte alla proposta di una commissione bicamerale per le riforme lanciata da Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, “siamo aperti a discutere”, ma “siamo contro il presidenzialismo, non perché lo consideriamo un pericolo per la”. Tuttavia “per un Paese come il nostro” sarebbe “una scelta profondamente superficiale e sbagliata, perché affidare tutti i ...

