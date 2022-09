BattistaRinaldi : @DarioBallini Bei tempi quando i governi si mantenevano con le fiducia con uno o due voti.... a questo Schettino no… -

ilGiornale.it

"Ancora Berti Ma da dove èquesto qua", attacca J30. K - 1, invece, si rifà a un vecchio detto: "Quando la volve non arriva all uva dice che è acerba". "Nemmeno la vecchiaia lo migliora: ...... titolare della pizzeria Dal Presidente attualmente al centro di unamediatica per i ... Aveva un pallone in mano che gli èed è andato a finire vicino a questi ragazzi. Uno di loro ha ... "È scappato...". Bufera sul ministro D'Incà. E la Casellati lo bacchetta Momenti di nervosismo in Senato per il rinvio della riunione dei capigruppo sul dl Aiuti bis chiesta per "esigenze" del ministro D'Incà. La Casellati lo bacchetta: "Ci sono anche le esigenze delle alt ...Per il direttore de il Fatto Quotidiano sarebbe stato Mario Draghi a fare in modo che il suo governo cadesse. Ma sui social alcuni utenti in totale dissenso lo sommergono di insulti ...