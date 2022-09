“Divieto di sosta imposto in via Linneo”, il Comune: “Per la sicurezza dei cittadini” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Bergamo. Riceviamo e pubblichiamo la lettera di protesta per l’istituzione del Divieto di sosta in via Linneo a Colognola. Il Comune di Bergamo replica e spiega la decisione presa. LA LETTERA Spettabile Redazione, da 46 anni risiedo a Bergamo, in via Carlo Linneo, una strada a fondo chiuso del quartiere di Colognola. In questi giorni era stata data comunicazione in merito al rifacimento della segnaletica orizzontale nella suddetta via. Nulla da obiettare, dal momento che le strisce bianche erano da anni di un pallidissimo grigio! Mi sono detta: finalmente una verniciatina! Invece no! Stamattina ho scoperto che, in base ad una delibera di cui nessuno fino ad oggi sapeva nulla, è stato deciso di porre il Divieto di sosta su un lato della strada, lasciando la possibilità ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 7 settembre 2022) Bergamo. Riceviamo e pubblichiamo la lettera di protesta per l’istituzione deldiin viaa Colognola. Ildi Bergamo replica e spiega la decisione presa. LA LETTERA Spettabile Redazione, da 46 anni risiedo a Bergamo, in via Carlo, una strada a fondo chiuso del quartiere di Colognola. In questi giorni era stata data comunicazione in merito al rifacimento della segnaletica orizzontale nella suddetta via. Nulla da obiettare, dal momento che le strisce bianche erano da anni di un pallidissimo grigio! Mi sono detta: finalmente una verniciatina! Invece no! Stamattina ho scoperto che, in base ad una delibera di cui nessuno fino ad oggi sapeva nulla, è stato deciso di porre ildisu un lato della strada, lasciando la possibilità ...

