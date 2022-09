Diretta presentazione iPhone 14, a che ora l’uscita oggi 7 settembre (Di mercoledì 7 settembre 2022) oggi 7 settembre è il grande giorno della Diretta della presentazione iPhone 14. l’uscita dei melafonini di punta di questo 2022 è affidata ad un evento Apple che vede, per la prima volta dopo due anni, il ritorno del pubblico per le migliori condizioni sanitarie post epidemia Covid-19. Orario della Diretta La prima cosa da sapere è l’orario esatto in cui partirà la Diretta della presentazione iPhone 14 per noi italiani. Quando presso l’Apple Park di Cupertino saranno le ore 10 del mattino, dalle nostre parti saranno invece le 19. Il keynote Apple potrebbe durare anche un paio d’ore, come di consuetudine. In effetti, oltre agli smartphone successori degli iPhone 13, ci dovrebbe essere spazio ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022)è il grande giorno delladella14.dei melafonini di punta di questo 2022 è affidata ad un evento Apple che vede, per la prima volta dopo due anni, il ritorno del pubblico per le migliori condizioni sanitarie post epidemia Covid-19. Orario dellaLa prima cosa da sapere è l’orario esatto in cui partirà ladella14 per noi italiani. Quando presso l’Apple Park di Cupertino saranno le ore 10 del mattino, dalle nostre parti saranno invece le 19. Il keynote Apple potrebbe durare anche un paio d’ore, come di consuetudine. In effetti, oltre agli smartphone successori degli13, ci dovrebbe essere spazio ...

avvisopubblico : RT @liberainfo: La presentazione di #Nosilenziosullemafie l'appello di Avviso Pubblico per le #ElezioniPolitiche2022 del 25 settembre con… - liberainfo : La presentazione di #Nosilenziosullemafie l'appello di Avviso Pubblico per le #ElezioniPolitiche2022 del 25 settem… - metastasioprato : In diretta, dal Teatro Fabbricone, le #conferenzastampa di presentazione dell'edizione numero XX di… - 1970Germano : RT @PastaStefano: Anche quest’anno curo la rubrica di recensioni ‘Scaffale’ per la rivista #EaS Essere a scuola, diretta da @Piercesare #Ri… - EmilianoVerga : RT @MTurismoItalia: In diretta dalla sede @Stampa_Estera in Italia, la presentazione alla stampa della Sesta Conferenza Mondiale dell’enotu… -