Casa, famiglie più povere “scelgono” l’affitto: solo il 5% prende un mutuo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nel 2021, 18,2 milioni di famiglie, pari al 70,8% del totale sono risultate proprietarie dell’abitazione in cui vivono, mentre 5,2 milioni (20,5%) vivono in affitto e 2,2 milioni (8,7%) dispongono dell’abitazione in usufrutto o a titolo gratuito. Le famiglie proprietarie di un’abitazione e che pagano un mutuo rappresentano, invece, il 12,8% del totale (circa 3,3 milioni di famiglie). Sono alcuni dei numeri emersi nel corso di un’audizione dell’Istat al ministero del Lavoro. Complessivamente sono 42,7 milioni (72,5%) gli individui che vivono in case di proprietà, 11,8 milioni (20%) vivono in affitto e 4,4 milioni (7,6%) in usufrutto o in uso gratuito. Secondo i dati Eurostat più recenti, relativi all’anno 2020, la percentuale di individui che vivono in affitto o a titolo gratuito, pari in Italia al 24,9%, resta comunque ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nel 2021, 18,2 milioni di, pari al 70,8% del totale sono risultate proprietarie dell’abitazione in cui vivono, mentre 5,2 milioni (20,5%) vivono in affitto e 2,2 milioni (8,7%) dispongono dell’abitazione in usufrutto o a titolo gratuito. Leproprietarie di un’abitazione e che pagano unrappresentano, invece, il 12,8% del totale (circa 3,3 milioni di). Sono alcuni dei numeri emersi nel corso di un’audizione dell’Istat al ministero del Lavoro. Complessivamente sono 42,7 milioni (72,5%) gli individui che vivono in case di proprietà, 11,8 milioni (20%) vivono in affitto e 4,4 milioni (7,6%) in usufrutto o in uso gratuito. Secondo i dati Eurostat più recenti, relativi all’anno 2020, la percentuale di individui che vivono in affitto o a titolo gratuito, pari in Italia al 24,9%, resta comunque ...

telodogratis : Casa, famiglie più povere “scelgono” l’affitto: solo il 5% prende un mutuo - Marinel65853347 : @nzingaretti @pdnetwork Ecco andate casa x casa così vedete come il rialzo dei mutui ha messo in netta difficoltà l… - FedericoCesare5 : RT @Uther_Raffaele: Avete impedito alla gente di uscire di casa, ai fidanzati di amarsi, alle famiglie di riunirsi, alla gente di baciarsi,… - Genomalieno : @Giacinto_Bruno Sui meno gradi in casa si può anche fare ma le fabbriche che chiudono sono il problema dei problemi… - Massimilianosg3 : RT @MassimilianoSg7: #tagadala7 #Tagada @claudiocerasa Tenete si spera presente che ci sono moltissime famiglie che hanno in casa apparec… -