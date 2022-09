Berlusconi show da Vespa: 'Da ragazzino correvo i 100 in 11 secondi, scappavo dai comunisti' (Di mercoledì 7 settembre 2022) Silvio Berlusconi sempre più showman in questa campagna elettorale. In vista delle elezioni 2022 del prossimo 25 settembre, racconta un aneddoto inaspettato sulla sua giovinezza: dopo il video con cui ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Silviosempre piùman in questa campagna elettorale. In vista delle elezioni 2022 del prossimo 25 settembre, racconta un aneddoto inaspettato sulla sua giovinezza: dopo il video con cui ...

aniaros2 : @mariogiordano5 1) le bugie le racconta lei e il branco di 'mbecilli che lei raccatta in giro 2) la sua è una trasm… - zazoomblog : Scusate la ho dimentica: Berlusconi-show si presenta in onda così Guarda - #Scusate #dimentica: #Berlusconi-show - rumpili2 : RT @jacopo_iacoboni: Ieri nello show tv con Del Debbio Berlusconi gli ha detto: 'Ho visto che hai parlato con una bella ragazza nel servizi… - roberto2_lamela : @GiusPecoraro Altro esempio: #Berlusconi grazie a #Travaglio da #Santoro con i suo show rimontò, risultato la non vittoria di #Bersani. - loanartemisia : RT @jacopo_iacoboni: Ieri nello show tv con Del Debbio Berlusconi gli ha detto: 'Ho visto che hai parlato con una bella ragazza nel servizi… -