AIEA chiede una zona di sicurezza introno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia (Di mercoledì 7 settembre 2022) L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) chiede di istituire immediatamente una zona di sicurezza intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Secondo l'agenzia, i continui bombardamenti vicino alla centrale potrebbero causare una catastrofe nucleare. Il rapporto AIEA sulla centrale nucleare ucraina Continuano i bombardamenti vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia nonostante l'appello lanciato dall'Agenzia internazionale per

