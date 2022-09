Youth League – Salisburgo-Milan 0-1 al 45?: rete di Coubis | LIVE NEWS (Di martedì 6 settembre 2022) Il LIVE di Salisburgo-Milan, partita della 1^ giornata del Girone E della Youth League. La cronaca del match dei ragazzi di Ignazio Abate Leggi su pianetamilan (Di martedì 6 settembre 2022) Ildi, partita della 1^ giornata del Girone E della. La cronaca del match dei ragazzi di Ignazio Abate

acmilanyouth : ?? Stadion Grödig Il #MilanPrimavera scende in campo alle 15.00 per il debutto in Youth League ?? ?? #SalzburgMilan sa… - forumJuventus : TS: 'Youth League. PSG- Juventus U19, oggi ore 14. I bianconeri mettono in vetrina il talento soffiato proprio al… - sportli26181512 : Juve, esordio da incubo in Youth League: sconfitta 5-3, a lezione dal Psg: Juve, esordio da incubo in Youth League:… - RB13548368 : RT @supersonico1986: La Primavera di Abate sta per affrontare il Salisburgo, finalista della Youth League lo scorso anno. Non penso serva a… - mpesquet1 : Ma gli arbitri della youth league li sceglie sempre Marotta come in campionato?? -