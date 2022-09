Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2022 ore 12:30 (Di martedì 6 settembre 2022) Viabilità DEL 06 SETTEMBRE 2022 ORE 12:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO DOVE SEGNALIAMO TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA IN TRATTI SALTUARI TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO. TRAFFICO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI. TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NEI DUE SENSI DI MARCIA. INFINE CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO IN ENTRATA VERSO Roma. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di martedì 6 settembre 2022)DEL 06 SETTEMBREORE 12:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO DOVE SEGNALIAMO TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA IN TRATTI SALTUARI TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO. TRAFFICO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI. TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NEI DUE SENSI DI MARCIA. INFINE CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO IN ENTRATA VERSO. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio fornito da Astral

Viadotto 'Remo Sammartino', la Provincia di Isernia ricorda il senatore Dc ... fautore dell'istituzione dell'Università, gran precursore dei tempi in fatto di viabilità, il suo ... Oratore impeccabile, amava recarsi a Roma con i mezzi pubblici tra la gente comune che ascoltava e ...