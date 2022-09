Sorpasso Fdi al Nord e sondaggi: così Salvini rischia il posto se la Lega va sotto il 12% (Di martedì 6 settembre 2022) La soglia è fissata. Mentre nei sondaggi la Lega vede avvicinarsi sempre di più il Movimento 5 Stelle e le rilevazioni attribuiscono al Carroccio percentuali che vanno dal 13 al 14%, nel partito c’è sempre più le elezioni del 25 settembre possano costituire uno spartiacque. Per tutti. Anche per il segretario Matteo Salvini. Il dato-boom delle elezioni europee (34%) è lontanissimo. Ma per una volta i voti non si contano soltanto: si pesano. E più che quello nazionale, a preoccupare il Carroccio è quello delle regioni del Nord: Fratelli d’Italia è in vantaggio sulla Lega in Lombardia, Piemonte e Veneto. Ovvero proprio quelle governate (anche da anni). Ecco perché il magic number è stato fissato al 12%. Se il Carroccio arriverà sotto questa soglia Salvini ... Leggi su open.online (Di martedì 6 settembre 2022) La soglia è fissata. Mentre neilavede avvicinarsi sempre di più il Movimento 5 Stelle e le rilevazioni attribuiscono al Carroccio percentuali che vanno dal 13 al 14%, nel partito c’è sempre più le elezioni del 25 settembre possano costituire uno spartiacque. Per tutti. Anche per il segretario Matteo. Il dato-boom delle elezioni europee (34%) è lontanissimo. Ma per una volta i voti non si contano soltanto: si pesano. E più che quello nazionale, a preoccupare il Carroccio è quello delle regioni del: Fratelli d’Italia è in vantaggio sullain Lombardia, Piemonte e Veneto. Ovvero proprio quelle governate (anche da anni). Ecco perché il magic number è stato fissato al 12%. Se il Carroccio arriveràquesta soglia...

max_pell : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Sondaggio SWG per La7. Crescono #FdI e #M5S, crollo del #PD. #Azione e #IV confermano il sorpasso a #FI. #I… - Tiger8388 : @CarloCalenda @forza_italia Non ho idea se ci sarà questo sorpasso, anche se ci credo davvero molto poco. Ma se FdI… - ross_sab : @PCagnan Qui in Veneto la lega, si dice, sia preoccupata. Si prevede per la prima volta il sorpasso da parte di FdI… - Arturo_Parisi : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Sondaggio SWG per La7. Crescono #FdI e #M5S, crollo del #PD. #Azione e #IV confermano il sorpasso a #FI. #I… - chliberal : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Sondaggio SWG per La7. Crescono #FdI e #M5S, crollo del #PD. #Azione e #IV confermano il sorpasso a #FI. #I… -