Sicurezza stradale, controlli dei carabinieri nel Mandamento baianese (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Sono numerosi i servizi di prevenzione effettuati dai carabinieri della Compagnia di Baiano sul Mandamento baianese, con lo scopo di garantire la Sicurezza stradale con particolare riguardo all’uso del casco soprattutto nelle strade urbane e dei centri cittadini dove più frequentemente si verificano gli incedenti stradali che coinvolgono giovani ed utenti della strada a bordo di ciclomotori e motocicli. L’impiego di oltre 10 pattuglie dell’Aliquota Radiomobile e delle locali Stazioni, coordinate dal Comandante della Compagnia, Capitano Antonazzo, ha consentito di controllare tra sabato e domenica una quarantina di motociclisti, di cui 11 sanzionati per infrazioni varie e 5 perché trovati alla guida del proprio ciclomotore o motociclo senza aver indossato il casco: ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Sono numerosi i servizi di prevenzione effettuati daidella Compagnia di Baiano sul, con lo scopo di garantire lacon particolare riguardo all’uso del casco soprattutto nelle strade urbane e dei centri cittadini dove più frequentemente si verificano gli incedenti stradali che coinvolgono giovani ed utenti della strada a bordo di ciclomotori e motocicli. L’impiego di oltre 10 pattuglie dell’Aliquota Radiomobile e delle locali Stazioni, coordinate dal Comandante della Compagnia, Capitano Antonazzo, ha consentito di controllare tra sabato e domenica una quarantina di motociclisti, di cui 11 sanzionati per infrazioni varie e 5 perché trovati alla guida del proprio ciclomotore o motociclo senza aver indossato il casco: ...

GUARDIACIVICA : SICUREZZA STRADALE: introdotto il dispositivo countdown per i semafori - Fiora4Francesco : @fanpage Ma rispettare il codice stradale non è un'opzione? Evito le multe se - non uso il cellulare durante la gui… - EstebBeltramino : Sicurezza stradale: arriva dispositivo countdown per semafori #motori - SulPanaro : Sicurezza stradale. Al via la quarta edizione di “Mind the drive, Occhio alla guida” - solomotori : Sicurezza stradale: arriva dispositivo countdown per semafori -

TORINO " Incidente in tangenziale sud: scontro camion e auto, due feriti ...dei travasi hanno messo in sicurezza il serbatoio danneggiato del tir togliendo il carburante che rischiava di spandersi sullo scenario delle operazioni. Sul posto anche la Polizia stradale e i ... Agropoli, lavori di messa in sicurezza e restyling di via Pisacane E' stata aggiudicata la gara di appalto per la messa in sicurezza e restyling di via Carlo Pisacane , arteria stradale che collega il porto turistico con via Granatelle, costeggiando Piazza della Mercanzia. L'importo è pari a 485.000 euro. Si tratta della ... Moio della Civitella: finiti i lavori di messa in sicurezza della SR 488 Stampa La Provincia di Salerno ha terminato i lavori di miglioramento della sicurezza stradale sulla SR ex SS 488, ricadenti nel comune di Moio della Civitella, per l’importo netto di euro 81.398,82. A Tolmezzo 150 cittadini scendono in strada e bloccano la disinfestazione anti-zanzare: «Informazione sommaria» Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ... ...dei travasi hanno messo inil serbatoio danneggiato del tir togliendo il carburante che rischiava di spandersi sullo scenario delle operazioni. Sul posto anche la Poliziae i ...E' stata aggiudicata la gara di appalto per la messa ine restyling di via Carlo Pisacane , arteriache collega il porto turistico con via Granatelle, costeggiando Piazza della Mercanzia. L'importo è pari a 485.000 euro. Si tratta della ...Stampa La Provincia di Salerno ha terminato i lavori di miglioramento della sicurezza stradale sulla SR ex SS 488, ricadenti nel comune di Moio della Civitella, per l’importo netto di euro 81.398,82.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...