Scossa in difesa e l'idea Micki: le soluzioni di Inzaghi per il Bayern (Di martedì 6 settembre 2022) Per battere il Bayern a San Siro e cambiare la storia, Simone Inzaghi dovrà apportare un diverso atteggiamento tattico e qualche cambio di formazione ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 6 settembre 2022) Per battere ila San Siro e cambiare la storia, Simonedovrà apportare un diverso atteggiamento tattico e qualche cambio di formazione ...

carlo5010 : @FBiasin situazione critica: 2 sconfitte in 5 partite contro Lazio e Milan, con un'Inter a lunghi tratti dominata d… - fantinfr19 : @fcin1908it Abbiamo un allenatore senza coraggio di cambiare ! Anche la difesa andrebbe cambiata , ma lui è troppo… - jymmytimmy : @luciaespa8 Rispetto a bastoni netto miglioramento. Fatto bei recuperi in difesa, e portava su la palla e giocava a… - FI69interista : @VincenzoOrab96 Posso capire solo #Onana per #Handanovic per una scossa in difesa ... dove però pure #Skriniar deve… - laziaJesz : @barellismo19 @giovaeffe L’attacco è l’attacco e la difesa è la difesa, dico che semplicemente con un attacco più f… -