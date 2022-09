Quotazione Porsche: VW resta maggioranza, tornano gli eredi (Di martedì 6 settembre 2022) Prosegue il percorso di Quotazione Porsche voluto dal gruppo Volkswagen. Il percorso va avanti, nonostante le attuali difficoltà dei mercati finanziari internazionali a causa delle conseguenze della difficile situazione geopolitica mondiale. Il consiglio di gestione ha ottenuto il consenso dell’organo di sorveglianza per proseguire nell’approdo dell’azienda automobilistica di Stoccarda alla Borsa di Francoforte entro i Leggi su periodicodaily (Di martedì 6 settembre 2022) Prosegue il percorso divoluto dal gruppo Volkswagen. Il percorso va avanti, nonostante le attuali difficoltà dei mercati finanziari internazionali a causa delle conseguenze della difficile situazione geopolitica mondiale. Il consiglio di gestione ha ottenuto il consenso dell’organo di sorveglianza per proseguire nell’approdo dell’azienda automobilistica di Stoccarda alla Borsa di Francoforte entro i

