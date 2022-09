Mercedes-Benz GLC - Un gran bel viaggiare | anche in fuoristrada - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di martedì 6 settembre 2022) Oltre a essere la Suv più venduta della Stella, la seconda serie dellaGLC èuno degli ultimi modelli della Casa con il motore termico a vedere la luce. Elettrificato, si capisce: ibrido plug-in (aina o a gasolio) e mild hybrid a 48 volt. Proprio come la 220 d oggetto di questa prima guidata, nella splendida zona dei Pirenei spagnoli, un centinaio di chilometri a nord di Barcellona. B contro C. LaGLC cresce sulla stessa ossatura della Classe C di ultima generazione, con motori longitudinali, e aggiunge alla ricetta la trazione integrale 4Matic di serie su tutte le versioni. Nonostante l'aumento della lunghezza (+6 centimetri, per un totale di 4,72 metri) e delle carreggiate, le dimensioni della GLC rimangono ancora piuttosto simili a quelle della ...