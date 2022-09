Infortunio Osimhen, ore decisive. Spalletti ha già pronto il sostituto (Di martedì 6 settembre 2022) L’avvicinamento al big match di domani sera contro il Liverpool è inevitabilmente condizionato dalle notizie relative all’Infortunio di Victor Osimhen per il Napoli. L’attaccante non si è allenato nella seduta di ieri a causa di un fastidio all’adduttore accusato già nel corso della partita di sabato contro la Lazio e la sua presenza per il debutto azzurro in Champions League è da considerarsi in dubbio. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto sulla sua situazione e su quante siano le possibilità di vederlo in campo domani sera. Foto: Getty Images- Luciano Spalletti Secondo il quotidiano, le prossime ore saranno decisive per valutare le condizioni del suo adduttore sinistro. La seduta di allenamento in programma oggi a Castelvolturno svolgerà un ruolo molto importante per capire le sensazioni ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 6 settembre 2022) L’avvicinamento al big match di domani sera contro il Liverpool è inevitabilmente condizionato dalle notizie relative all’di Victorper il Napoli. L’attaccante non si è allenato nella seduta di ieri a causa di un fastidio all’adduttore accusato già nel corso della partita di sabato contro la Lazio e la sua presenza per il debutto azzurro in Champions League è da considerarsi in dubbio. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto sulla sua situazione e su quante siano le possibilità di vederlo in campo domani sera. Foto: Getty Images- LucianoSecondo il quotidiano, le prossime ore sarannoper valutare le condizioni del suo adduttore sinistro. La seduta di allenamento in programma oggi a Castelvolturno svolgerà un ruolo molto importante per capire le sensazioni ...

susydigennaro : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Infortunio Osimhen, si attende l'ultimo provino: due idee per sostituirlo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Infortunio Osimhen, si attende l'ultimo provino: due idee per sostituirlo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Infortunio Osimhen, si attende l'ultimo provino: due idee per sostituirlo - napolimagazine : REPUBBLICA - Infortunio Osimhen, si attende l'ultimo provino: due idee per sostituirlo - apetrazzuolo : REPUBBLICA - Infortunio Osimhen, si attende l'ultimo provino: due idee per sostituirlo -