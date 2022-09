Gas russo, quanto costa stop Nord Stream all’Italia (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – L’arresto completo della fornitura di gas russo attraverso il gasdotto Nord Stream 1 “aumenta ulteriormente la probabilità di una recessione nell’eurozona” con effetti anche sull’economia dell’Italia. E’ quanto sottolinea l’agenzia di rating Fitch in un report sottolineando che uno stop completo del gas russo “ridurrebbe il livello del pil dell’eurozona nel 2023 di 1,5 punti percentuali – 2 punti percentuali rispetto alle nostre previsioni di Global Economic Outlook pubblicate a giugno, con una riduzione di circa 3 punti percentuali in Germania e di 2,5 punti percentuali in Italia. Una recessione dell’eurozona a partire dal secondo semestre è quindi sempre più probabile”. Prima dello stop, il gasdotto Nord Stream 1 ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – L’arresto completo della fornitura di gasattraverso il gasdotto1 “aumenta ulteriormente la probabilità di una recessione nell’eurozona” con effetti anche sull’economia dell’Italia. E’sottolinea l’agenzia di rating Fitch in un report sottolineando che unocompleto del gas“ridurrebbe il livello del pil dell’eurozona nel 2023 di 1,5 punti percentuali – 2 punti percentuali rispetto alle nostre previsioni di Global Economic Outlook pubblicate a giugno, con una riduzione di circa 3 punti percentuali in Germania e di 2,5 punti percentuali in Italia. Una recessione dell’eurozona a partire dal secondo semestre è quindi sempre più probabile”. Prima dello, il gasdotto1 ...

