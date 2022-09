EuroBasket 2022, Datome: “Concesso troppo all’Ucraina, resettiamo e andiamo avanti” (Di martedì 6 settembre 2022) Seconda sconfitta per l’Italia al FIBA EuroBasket 2022 ed è un ko che fa male perché dopo aver ceduto all’Ucraina 84-73 gli Azzurri sono ora scivolati al quarto posto del girone C. Oggi gli Azzurri tornano in campo alle ore 21.00 per affrontare la Croazia, che oggi si è imposta sull’Estonia 73-70: sarà il secondo sold-out del Forum. Nell’altra sfida del nostro girone comodo il successo della Grecia sulla Gran Bretagna (93-77). Il miglior marcatore Azzurro della partita è stato Achille Polonara con 17 punti, in doppia cifra anche Simone Fontecchio (14) e Marco Spissu (11). Per gli ucraini, 25 punti di Mykhailiuk. Così coach Pozzecco a fine gara. “Innanzitutto congratulazioni all’Ucraina per la straordinaria partita giocata stasera, in tutte e due le metà campo. Fisicamente ci hanno dominato, noi probabilmente eravamo un ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 6 settembre 2022) Seconda sconfitta per l’Italia al FIBAed è un ko che fa male perché dopo aver ceduto84-73 gli Azzurri sono ora scivolati al quarto posto del girone C. Oggi gli Azzurri tornano in campo alle ore 21.00 per affrontare la Croazia, che oggi si è imposta sull’Estonia 73-70: sarà il secondo sold-out del Forum. Nell’altra sfida del nostro girone comodo il successo della Grecia sulla Gran Bretagna (93-77). Il miglior marcatore Azzurro della partita è stato Achille Polonara con 17 punti, in doppia cifra anche Simone Fontecchio (14) e Marco Spissu (11). Per gli ucraini, 25 punti di Mykhailiuk. Così coach Pozzecco a fine gara. “Innanzitutto congratulazioniper la straordinaria partita giocata stasera, in tutte e due le metà campo. Fisicamente ci hanno dominato, noi probabilmente eravamo un ...

