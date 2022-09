Energia, Confapi: Subito misure per evitare una crisi irreversibile. Ripresa autunnale piena di incognite (Di martedì 6 settembre 2022) L’intero sistema della piccola e media industria privata, rappresentata da Confapi, si accinge ad affrontare una Ripresa autunnale “piena di incognite che rischiano di mettere a terra intere strutture produttive nazionali”. L’associazione chiede, dunque, misure immediate per evitare una crisi che rischia di essere irreversibile. Molte imprese, “finora competitive e di successo, rischiano la chiusura con conseguenti perdita di posti di lavoro e quote di mercato o, nella migliore delle ipotesi, di finire preda di investitori/speculazioni internazionali, disperdendo un patrimonio che finora è stato pilastro della nostra economia”. Confapi, “le sue imprese e i suoi imprenditori, chiedono con forza al Governo e a tutte le ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 settembre 2022) L’intero sistema della piccola e media industria privata, rappresentata da, si accinge ad affrontare unadiche rischiano di mettere a terra intere strutture produttive nazionali”. L’associazione chiede, dunque,immediate perunache rischia di essere. Molte imprese, “finora competitive e di successo, rischiano la chiusura con conseguenti perdita di posti di lavoro e quote di mercato o, nella migliore delle ipotesi, di finire preda di investitori/speculazioni internazionali, disperdendo un patrimonio che finora è stato pilastro della nostra economia”., “le sue imprese e i suoi imprenditori, chiedono con forza al Governo e a tutte le ...

