Elezioni: Zingaretti, 'il 25/9 due strade o la destra o il Pd' (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - "Il 25 settembre abbiamo di fronte due strade. Da una parte abbiamo la destra populista della flat tax che, per tagliare le tasse ai ricchi, finirà per tagliare scuola, sanità e spesa sociale. La destra che, quando ha governato, ci ha portato vicini alla bancarotta. Dall'altra c'è il Pd con i suoi alleati. Noi siamo per la giustizia sociale, l'innovazione delle imprese, accanto ai più deboli, per i diritti, per il rispetto dell'ambiente, per un'Europa vicina e solidale. #Scegli il Pd, rendi il tuo #votoutile". Così Nicola Zingaretti sui social.

